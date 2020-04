El director de IFEMA: "No me imagino un córner con tanta gente junta en este momento"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

En El Transistor hablamos con Antonio Zapatero, campeón de los veteranos de tenis y director del Hospital de IFEMA en Madrid. Reconoce que "si hubiese sido muy bueno, no me habría importado ser un buen jugador". Destaca que se ha cumplido el objetivo en el hospital pero advierte de que "el porcentaje de inmunización de la enfermedad no es muy amplio".