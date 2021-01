Eder Sarabia: "Que Piqué me elija para liderar su proyecto demuestra que los jugadores no tenían problemas conmigo"

LEER MÁS Gerard Piqué ficha a Eder Sarabia como entrenador del Andorra

Eder Sarabia es el nuevo entrenador del Andorra de Piqué. En el día de su presentación, el técnico atiende a José Ramón de la Morena en El Transistor: "Cuando empecé en esto de los banquillos hace ya 20 años siempre tenía ese objetivo de ser primer entrenador".

"Mi ilusión era ser futbolista, pero me di cuenta pronto que ese no era mi camino, así que empecé pronto con los cursos de entrenador", cuenta Eder Sarabia, que añade que conoce a Quique Setién desde que tenía 8 años: "Setién fue muy valiente al contar conmigo, que era un novato, en su primera experiencia en Primera".

Sarabia considera que se complementan "bien" y que siempre han sabido llevar bien su rol. Sobre su actitud y sus imágenes en el Barça hacia los jugadores, el técnico reconoce que tenía ese "protagonismo" porque Setién se lo daba: "Era algo que a los futbolistas, incluso en el Barça, les gustaba mucho".

"Que uno de los futbolistas que he tenido -Piqué- me haya elegido para liderar su proyecto demuestra que no tenían ningún problema conmigo", asegura Eder Sarabia, que también repasa su trayectoria en el Barça.

"Si volviese al Barça, haría el 99% de lo que hice"

Precisamente, admite que no llegaron en el mejor momento al club azulgrana: "Eso lo condicionó un poco todo". Además, comenta que Messi es el "mejor futbolista de todos los tiempos": "Tuve muchas conversaciones de fútbol con él".

Por último, afirma que, si volviese al Barça, haría "un 99%" de lo que hizo en el banquillo azulgrana. "Hemos hecho lo que hemos creído. No me queda nada dentro".

También habla del último día, de Lisboa, cuando se despidió de algunos jugadores tras el varapalo ante el Bayern: "Me crucé con Gerard Piqué justo al irnos y me dijo 'tú y yo estaremos en contacto, porque quiero que algún día entrenes al Andorra'. Me llamó el miércoles y hasta el domingo ha sido todo bastante rápido. He visto un club con ganas, familiar, con gente joven y estoy muy ilusionado".