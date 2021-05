Doctor Calleja: "No se puede bajar la guardia hasta el 70 por ciento de vacunación"

El Doctor, José Luis Calleja, insiste en que hay que mantener las precauciones: "Me preocupan todas las concentraciones que se están produciendo sin que se respeten las medidas de seguridad. Es un caldo de cultivo muy importante para que se produzcan infecciones". Pone como barrera el famoso 70 % de vacunación porque a partir de ese momento el virus circulará menos: "No podemos bajar la guardia hasta que no esté el 70% de la población vacunada"

"Desafiar al virus tiene un resultado fatal", asegura el doctor Calleja porque ya se ha demostrado en varias ocasiones. Cree que hay que vacunar también a los menores de edad, "lo ideal es extender la vacuna hasta dónde se pueda". Explica que los síntomas de la vacuna no indican nada. Simplemente que las personas jóvenes al tener un sistema inmunológico más potente, pueden tener más reacción.