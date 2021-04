Diego Llorente: "La Premier está un escalón por encima de La Liga"

Diego Llorente aterrizó este verano en la Premier para recalar en las filas del Leeds de Bielsa: "Estoy muy contento de la decisión que tomé de venir a la Premier, una Liga que me atraía mucho. Me he ido adaptando al ritmo físico y cada vez me siento más cómodo". Asegura que los rumores sobre el Loco Bielsa se quedan cortos y hasta que no te pones a sus órdenes no te das cuenta: "No puedes imaginar lo meticulos que es Bielsa y como lo expresa. Tiene un estilo muy analítico y acabas disfrutando viendo lo apasionado que es".

En el debate Liga-Premier, se moja. Su nueva competición le ha sorprendido para bien y cree que es la mejor del mundo: "Personalmente me ha sorprendido esta Liga en todas las facetas. Físicamente, la velocidad de juego, los jugadores que hay, creo que ahora está un escalón por encima que la liga española. Es España se entrena muy bien pero el estilo de juego es más pausado, más táctico. Aquí es puro espectáculo, mucho componente físico. A nivel técnico creo que no hay grandes diferencias, la velocidad del juego que hay aquí requiere mucha técnica". En cuanto al jugador que más le ha impresionado en la Premier dice que Kanté, en los dos partidos ante el Chelsea le sorprendió mucho.

Diego Llorente criado en la cantera del Real Madrid: "Tengo un cariño muy especial por el Real Madrid que me ha formado como futbolista y también en cuanto a valores. Son quince años allí y guardo un recuerdo muy bonito. Tienen recursos para que independientemente del sistema, saquen un rendimiento muy grande".