Diego Alves, Nani y Mario Suárez: "Estamos orgullosos del partido ante el Barça, pero seguimos cabreados por la derrota"

SENSACIONES TRAS EL PARTIDO ANTE EL BARÇA: Para Diego Alves, "más allá de lo que pasó en el partido, hay que estar orgullosos porque plantamos cara a uno de los mejores de Europa", aunque reconoce que "sigo enfadado aún". Por su parte, Nani cree que "jugamos muy bien y aunque el resultado no acompañe, hemos crecido como equipo y queda mucho". Mario Suárez considera que "el trabajo de toda la semana se fue al traste por decisiones que no puede controlar uno mismo".

Por otro lado, el director deportivo del conjunto 'ché' defiende la misma idea que sus jugadores, ya que a su juicio el colegiado "no falló sólo en el fuera de juego, en 40 minutos fueron tres decisiones totalmente equivocadas en contra nuestro". Además, presume del buen trato que desde la disciplina valencianista procuran dar siempre a los errores de los árbitros y es por eso que tiene muy claro que "no me van a sancionar por mis declaraciones porque no insulté a nadie y únicamente hablé de lo que ví".

ENTRADA DE ENZO A INIESTA: el excolchonero Mario Suárez defiende a su compañero y capitán Enzo Pérez diciendo que "no tuvo mala intención en la entrada a Iniesta". Considera que "la mala suerte fue que se quedó la pierna de Andrés y se lesionó". De todos modos, lanza un mensaje de ánimo a Andrés Iniesta, al que desea una pronta recuperación.

¿QUÉ LE DIJO ALVES A MESSI?: el portero brasileño defiende su reacción antes de que Messi tirara el penalti y subraya que "cada portero tiene sus estrategias, en este caso decidí hablar con el lanzador y yo hice lo que tenía que hacer". Además, destaca, pese a haber parado varios en lo que va de Liga, que "parar un penalti siempre es muy complicado, por sencillo que parezca desde la tele", aunque reconoce que "tengo buena memoria y tras diez años en España me acuerdo mucho de los lanzamientos de otros partidos".

PITARCH SOBRE EL VALENCIA ACTUAL: el director deportivo valencianista, Jesús García Pitarch tiene muy claro que "la estabilidad del Valencia se basa en tener grandes jugadores como Nani y Mario Suárez que han rechazado otras ofertas millorarias y que están demostrando gran profesionalidad".

¿CÓMO ES PRANDELLI?: Mario Suárez destaca que "es una persona muy seria que seguro que nos va llevar por el buen camino", ya que "a la vista está todo lo que hemos avanzado con él en estos 20 días".

NANI SOBRE SU AMIGO CRISTIANO: el extremo portugués, que ha compartido bastantes momentos con el atacante blanco en la selección portuguesa y en el Manchester United, dice que "Cristiano es un gran compañero y una persona muy alegre cuando está nosotros". Además, de la sequía goleadora del '7' blanco prefiere no hablar.