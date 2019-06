Dani Ceballos: "Zidane ha sido claro conmigo y cuando termine el Europeo decidiré mi futuro"

El centrocampista de la Selección Sub-21, Dani Ceballos , cuenta en El Transistor sus aspiraciones de cara al Mundial sub-21 . Durante la entrevista habla de que en su conversación con Zidane "el técnico fue claro conmigo". Por eso, tiene que claro que "después del Europeo tengo que pensar muy bien cuál va a ser mi futuro", donde dice que "espero triunfar porque nada me va a derrotar".

LA MUERTE DE REYES: Reconoce que "tenía una gran relación personal tanto con él como su familia y con el primo estudié en el colegio". Cuenta que "me enteré porque me llamó mi familia y por eso le pedí al míster poder ir al entierro y su funeral porque no podía parar de llorar".

¿ES DIFERENTE EL CEBALLOS DE LA SUB-21 QUE EL DEL REAL MADRID?: Asegura que "para cualquier jugador es difícil cuando no tienes la confianza del míster y en la Selección tengo la confianza del entrenador". De ahí, que reconozca que "se ha visto un Dani Ceballos muy diferente en la Selección y en el Real Madrid".

SU TEMPORADA: Ceballos explica que "con Lopetegui empecé muy bien pero después le destituyeron y por desgracia pasé a estar en segundo plano".

CONVERSACIÓN CON ZIDANE: Comenta que "personalmente no lo voy a decir" pero sí que dice que "fue claro conmigo y cuando termine el Europeo decidiré mi futuro".

OPCIONES PARA EL FUTURO: Ceballos asegura que "mi intención es jugar allá donde vaya y demostrar que estoy apto para competir en cualquier equipo de Europa".

EUROPEO SUB-21: "Estamos en un torneo que es un escaparate para todos y que nos puede cambiar la vida".

LA MARCHA DE PINTUS: Asegura que "salvo lo leído por la prensa no tengo otra información", pero sí que cree que "es una noticia que no me esperaba".