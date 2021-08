Chuso García Bragado: "He tenido la fortuna de decidir cuando quería retirarme"

Chuso García Bragado se ha convertido en el atleta con más participaciones (8) en la historia de los Juegos Olímpicos, tras competir este viernes en la final masculina de los 50 km marcha, donde finalizó en el puesto 35.

Hablamos con el marchador, que ha anunciado su retirada tras la competición olímpica, y el que no entiende cuando se refieren a él como leyenda. “Me parece muy fuerte la palabra leyenda, mucha gente del mundo de la marcha también me llama así. Es un orgullo. He sido un privilegiado que he podido hacer esto casi 30 años y disfrutándolo mucho. He tenido la fortuna de decidir cuando quería retirarme, que esto no suele pasar en muchos deportistas ", dijo.

A sus 51 años, García Bragado, que fue campeón del mundo en Stuttgart'93, se retira con la propia prueba de 50 km, que ha sido suprimida del programa oficial del atletismo a partir de Tokio 2020. "Como atlético que soy, el lema de Simeone de 'partido a partido' lo hice mío. He podido decidir cuando y donde me retiraría. Dije que Tokio sería mi final aprovechando que es la última prueba de los 50 km marcha", añade.

"Seguiré vinculado al atletismo"

Bragado se estrenó como olímpico en Barcelona'92 con un décimo puesto y no ha faltado a ninguna edición desde entonces. Después, en Atlanta'96 abandonó, en Sydney 2000 fue duodécimo, en Atenas 2004 quinto, en Pekín 2008 cuarto, en Londres 2012, con 42 años, se clasificó decimoséptimo y en Río 2016 vigésimo.

"El vacío al final quedará, lo intentaré llenar con otras cosas que sean lo más cercanas al mundo del atletismo. Aquí cierro una etapa e inicio otra. Me queda hacer un trabajo final sobre presiones plantares en marchadores. Voy a seguir haciendo lo que pueda para mejorar esta disciplina, por tanto vinculado al atletismo", resalta.

Además, asegura que le cuesta asimilar el cariño de la gente porque no ha ganado ninguna medalla olímpica. "He estado en muchos Juegos y he estado a punto de conseguirla en Pekín, Atlanta, pero no la tengo. Hay muchísimo deportistas españoles más laureados que yo. Cuando me hicieron el homenaje en Río mis compañeros me sorprendió mucho. Siempre es de agradecer todo este cariño recibido", cuenta.

El éxito de la marcha nacional

Sobre éxito de la marcha española en esta evento donde Marc Tur y María Pérez han quedado cuartos, en 50 km y en 20 km, respectivamente, a poco de subirse al podio, Bragado cuenta que sabía que este equipo podía llegar con opciones de diploma olímpico. "Las medallas eran más difícil porque solo hay tres, y al final quien va tercero lo defiende con uñas y dientes. Pero los próximos JJOO van a estar a nuestro favor. Estoy convencido que en París 2024 y Los Ángeles 2028 habrá medallas, no tengo ninguna duda".