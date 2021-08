María Pérez: "He rozado la medalla de bronce pero no ha podido ser"

España ha estado muy cerca de conseguir una nueva medalla olímpica, en este caso en 15 kilómetros marcha, ya que la atleta María García ha terminado siendo la cuarta, a un puesto del bronce. Nos explica que "ahora es todo un poco amargo", aunque si no lo ha conseguido, "podrá intentarlo de nuevo en los próximos JJOO".

Este puesto, conocido popularmente como 'medalla de chocolate' ha sido frecuente en España durante los Juegos en Tokio y García apunta que "parece que tenemos una maldición con esto", así como califica de "frustrante" lo sucedido: "Es como si le pones un caramelo en la boca a un niño y se lo quitas".

En este sentido, añade que "no todo es el entrenamiento", ya que la suerte influye mucho y también la veteranía en este tipo de competiciones: "Eran mis primeros juegos, veremos que ocurre en los siguientes y si me me puedo quitar esta espinita". No obstante, reconoce que está contenta y se lo toma "como un aprendizaje".