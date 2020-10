Carlos Moyá: "La final de Nadal ha sido inolvidable y una demostración de cómo se juega en tierra"

Carlos Moyá ha valorado en El Transistor la final de Rafa Nadal para lograr su decimotercer Roland Garros y su Grand Slam número 20. "Ha sido un partido inolvidable, esperábamos algo grande, pero no tanto. Esto durará en las retinas de todos los aficionados".

Carlos Moyá se ha mostrado muy feliz en El Transistor tras el triunfo de Rafa Nadal en la final de Roland Garros ante Djokovic, un partido que ha calificado como "inolvidable".

"Ha sido inolvidable y una demostración de cómo se juega en tierra", ha dicho Carlos Moyá, que ha añadido que "durará en las retinas" de todos los aficionados al deporte.

Sobre el torneo, ha comentado que siempre han ido "paso a paso" y sabiendo la dificultad de Roland Garros. Además, ha insistido en que no les importa el récord de Roger Federer y no ha descartado que Nadal no juegue más esta temporada.

