La cara más dura del deporte: Irene Sánchez Escribano y Joan Cañellas, lesionados a pocos días de los JJOO

Joan Cañellas, jugador de balonmano, y la atleta Irene Sánchez-Escribano nos cuentan cómo están viviendo estos días tan duros tras las lesiones que les ha dejado fuera de la cita olímpica:

Joan Cañellas: "Sí es el golpe más duro de mi carrera. Si la lesión hubiera sido una rotura de 3 centímetros sabía que no llegaba. Al ser menos, hay médicos que creen que llegaba y eso da rabia. Me está acostando asumirlo. En una semana empiezo la pretemporada con mi nuevo equipo y poco después estaré entrenando normal. Además veo complicado llegar a los siguientes"

Irene Sánchez Escribano: "Ahora estoy mejor porque estoy con mi familia. Diría que cinco sobre diez". Confiesa lo duro que está siendo: "Sí he llorado mucho y creo que todavía me queda mucho por llorar. Cuando me despierto por las mañanas pienso en ese momento que me rompí el pie. Es algo que no he podido controlar, es un fastidio porque estaba en el mejor momento de forma de mi vida. Los JJOO es un objetivo que tenemos todos los deportistas. Voy a seguir trabajando y espero estar alguna vez en unos juegos. Yo sí que tengo la ropa guardada de los Juegos"

"He soñado mucho tiempo con estar en unos Juegos. Desde hace cinco años que me dediqué a fondo al atletismo soñaba con ello porque me veía con el nivel para conseguirlo. Todos los veranos he estado en el campeonato internacional que me ha tocado"