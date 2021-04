Caparrós: "Hay una gran felicidad en Armenia por lo que hemos hecho estos tres partidos"

Nos cuenta Joaquín Caparrós su aventura en la selección de Armenia que ha empezado muy bien la clasificación para el Mundial: "Hay una gran felicidad en el país por lo que hemos podido hacer en estos tres partidos. El fútbol le ha dado a Armenia la alegría necesaria para superar momentos muy complicados"

¿Dónde está el techo? Caparrós quiere aprovechar la inercia aunque sabe que queda mucho: "Soñar es importante pero todavía nos quedan partidos muy importantes por jugar. Hay que aprovechar la motivación que nos da la alegría por lo conseguido hasta ahora"

Estando tan lejos de casa es muy importante el apoyo de su familia: "En mi familia no me dicen cuándo vas a venir, de hecho al revés. Están enganchados a esta selección porque me ven disfrutar".

Opina que su gran logro al frente de Armenia es motivar a los futbolistas para que quieran jugar con el equipo nacional: "Creo que los jugadores quieren venir a esta selección, era nuestro gran reto y creo humildemente que lo hemos conseguido".

Un Caparrós que se muestra agradecido con Sergio Ramos por las palabras del futbolista en las que decía que era el entrenador que más le había marcado en su carrera.