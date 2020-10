Campaña: "Cuando escuché el himno, me acordé de todos los que me han acompañado"

José Campaña ha cumplido un sueño. Ya es internacional y ha sido seleccionado entre los mejores de España para un compromiso internacional. Lo ha hecho tras su buen trabajo en el Levante, un equipo que habitualmente no lleva jugadores a la selección. Por eso, en medio de tanta felicidad, atiende la llamada de El Transistor desde la habitación 103.

Mientras escuchaba el himno dice que "pensé lo difícil que había sido llegar a vivir ese momento y también me acordé de todas las personas que me han acompañado hasta llegar a este momento". Reconoce que "después me costó mucho dormir, estuve viendo una serie y también llamé a mi novia".

En tiempos de pandemia, asegura que "las concentraciones son difíciles", ya que "apenas puedes salir para evitar juntarte aunque tiene la parte positiva de que puedes descansar y pensar en otras cosas".

Con José Ramón de la Morena, hace un profundo repaso a toda su trayectoria futbolística, que le ha llevado a pasar Crystal Palace, Núremberg, Sampdoria, FC Porto, hasta que un día decidió dar "un paso atrás" y jugar en un equipo de Segunda División para "volver a encontrarme como futbolista antes de volver a Primera División". La apuesta por el Alcorcón se debió fundamentalmente "a la confianza en mi mismo que tenía".

Campaña habla con total sinceridad sobre el interés del Atlético de Madrid en hacerse con sus servicios, especialmente tras la marcha de Thomas Partey al Arsenal. Reconoce que "mi representante me dijo que había interés del Atlético de Madrid, pero parece que los clubes andan escasos de dinero y mi presidente no se baja del burro". No obstante, deja claro que "el Levante es el equipo que me ha hecho venir a la Selección y estoy muy contento aquí".

De su participación en el Torneo de Brunete de 2005, comenta que "guardo un buen recuerdo porque quería ganar todo". Además, dice que "de aquel equipo, el portero era Sergio Rico, con el que a día de hoy me une una gran amistad porque sólo él y yo hemos llegado arriba de toda esa generación".

