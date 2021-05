Bordalás: "Mi trayecto en Getafe es sobresaliente"

José Bordalás tuvo la opción de marcharse en verano cuando tenía detrás a varios equipos, sin embargo decidió permanecer en Getafe algo de lo que no se arrepiente: "Cuando tomo una decisión la tomo con todas las consecuencias. Al final de cada temporada hay un escaparate se habla de fichajes pero tenía claro que quería continuar. Tomé esa decisión y fue la correcta y no me arrepiento de nada"

"Creo en el día a día, ser profesional, tener ambición y contar con la dificultad de la competición. Este año los chicos han hecho un esfuerzo enorme pero cuando estás en una mala racha cuesta mucho pero se ha conseguido el objetivo. La realidad del Getafe se parece más a lo que ha sido esta temporada", confiesa.

Su trayectoria en el Getafe ha sido brillante con el pequeño lunar de esta temporada: "Mi trayecto en el Getafe es sobresaliente. Llegó en segunda mirando a segunda B. Ese año conseguimos el ascenso con una gran remontada y encadenamos tres temporadas en el top8. Analizaremos en qué nos hemos equivocado este año, pero el cómputo general es fantástico".

Bordalás tiene claro que está preparado para dirigir a un equipo grande: "Creo que he demostrado con creces que tengo capacidad para dirigir en el fútbol profesional porque los resultados me avalan. Mis equipos siempre defienden atacando, ese es mi discurso. No todos los entrenadores podemos dirigir equipos como Real Madrid y Barcelona sin tener esa trayectoria".

Está relacionado con el Valencia pero el entrenador solo piensa en terminar esta temporada: "Queda una jornada, quiero acabar lo mejor posible y después nos sentaremos el presidente y yo y analizaremos todo con detalle. Ahora mismo mi mente solo está en acabar lo mejor posible"