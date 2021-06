Azpilicueta: "Tenemos confianza total en Morata, su estado de forma es espectacular"

Azpilicueta viene de ganar la Champions pero eso ya es pasado, ahora el objetivo es llegar lo más lejos posible con la Selección: "Aquí tenemos todos un reto común, ganar la Eurocopa. Es cierto que vengo mucho más contento después de ganar la Champions, pero aquí nadie vive del pasado".

"Siempre he tenido la ilusión de venir a la Eurocopa y estoy muy contento de estar aquí. Siempre he tenido la ilusión de estar en la lista. Los últimos años me ha tocado vivirlo desde el otro lado y siempre ha sido muy objetivo, es lo máximo estar aquí", confiesa un Azpilicueta que nunca perdió la esperanza de volver a ser convocado pese a que empezó mal la temporada, "ha sido un año distinto, hasta enero no jugué lo que estaba acostumbrado a jugar pero lo afronté como un desafío".

Ya son nueve años en Inglaterra: "Estoy muy adaptado a la cultura inglesa. Cambia la forma de vivir, el fútbol es completamente diferente. Ahora, cuando vengo a la Selección y cenamos a las 22.00 se me hace tardísimo....la verdad es que en muchos temas me he vuelto algo inglés"

Confianza total en Morata

Desde el partido ante Suecia, muchos debates giran en torno a Álvaro Morata. Azpilicueta tiene claro que llegarán sus goles: "Tenemos confianza total en Morata, el trabajo que hizo el otro día fue espectacular. No tenemos ninguna duda, está en un estado de forma espectacular y es cuestión de tiempo que haga goles". Compite en el lateral con Marcos Llorente y se deshace en elogios con él: "Es un portento físico, se adapta a muchas posiciones. Es mi competencia pero deseo que le salga lo mejor posible. Físicamente tiene un punto por encima".

"Me defiendo bien de lateral o central. Como si me dice de jugar de extremo. Cualquier posición está bien", deja claro que Luis Enrique puede utilizarle dónde necesite.

"Hazard era el mejor de la Premier"

Y uno de sus grandes amigos en el fútbol es Hazard con el que compartió vestuario en el Chelsea: "Hazard era el mejor jugador de la Premier sin ninguna duda. No está viviendo la situación que más le gustaría. En el Real Madrid ni ha podido demostrar su nivel y esperemos que pueda recuperar su máximo nivel"