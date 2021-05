Álvaro Martín: "Hay sábados que me apetece tomarme una cerveza y no lo hago porque los pequeños detalles marcan la diferencia"

El atleta, Álvaro Martín, acaba de sellar la marca mínima para estar en los JJOO de Tokio que serán sus terceros juegos. Podrá sacarse la espina de no estar en 2020 tras la cancelación por la pandemia: "Pensaba, estoy en el mejor momento de mi vida y no voy a poder plasmarlo en unos juegos, pero la clave fue mantener esa ilusión de cara a 2021".

¿Cómo puede salir un marchador en un equipo de 6.000 habitantes? "Se juntó la ilusión y las instalaciones, he estado en tres juegos olímpicos y creo que vienen chavales que lo pueden hacer en el futuro".

Nos habla de su rutina de entrenamiento: "Hoy el entrenamiento ha sido suave, he hecho 16 kilómetros. He llegado a hacer entrenamientos de hasta 45 kilómetros por conocer los límites del cuerpo".

Para ser de los mejores cada detalle cuenta: "Tengo nutricionista, y un equipo de trabajo. Es tener todo un equipo solo para ti. No puedo abusar del jamón, el queso y el vino de Extremadura. Un sábado, me apetece tomarme una cerveza pero no lo hago porque esos pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia. En 2016 fui tercero del mundo y la diferencia con el cuarto fueron dos segundos, igual esa pequeña diferencia estaba en quitarse esa tapita de jamón".

Probó en otros deportes: "Yo lo intenté en el fútbol y fracasé porque era muy malo. Hice muchos deportes, me gustó el atletismo y quise profesionalizarme. En casa a todos nos ha gustado el deporte y mi madre y hermana también entrenan".

Y pese a que le gusta mucho la política no se ve en ella: "Mañana tengo una charla en un instituto con chavales y me hace mucha más ilusión que estar con políticos"