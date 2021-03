Álvaro Fidalgo vive un cuento de hadas en el América de México: "No podía decir que no a la oportunidad"

"Estuve siete meses sin jugar por la pandemia, y eso no ayuda mucho...", asegura Álvaro Fidalgo, un asturiano que ha terminado en el Club América de México. No pasaba por un mal momento en el Castellón cuando Santiago Solari lo llamó para jugar. "Cuando me llegó la oportunidad dije que sí al momento", dice.

Está orgulloso de su club: "Es el más grande, el que más historia tiene... estoy encantado aquí", explica Fidalgo, emocionado y con un poco de acento mexicano. Algo de mágico hay en sus palabras cuando habla del estadio del equipo, el Estadio Azteca. De momento lleva dos meses en el club, y De la Morena, le asegura que cuando llegue Navidad "hablará como Cantinflas".

Público en los estadios

En México se permite en torno a un 20 o 25% de aforo (alrededor de 10.000 personas)... "cambia mucho todo, es una locura lo que se nota".