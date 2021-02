Aitor Fernández: "Luis Suárez es el mejor delantero de Europa de largo"

LEER MÁS Correa perdona al Levante y Oblak salva al Atlético

El portero del Levante, Aitor Fernández, ha sido decisivo para salvar un punto ante el Atlético de Madrid, un resultado que no duda en dar por bueno: "Damos por bueno el empate, estábamos jugando contra el líder". El guardameta se deshace en elogios ante el equipo de Simeone y con Luis Suárez: "El Atleti es un equipazo y Luis Suárez el mejor delantero de Europa"

En el encuentro ha tenido una de esas acciones en la que al portero solo le queda rezar, Correa con todo a favor la mandaba a las nubes: "Cuando he visto que Correa la fallaba lo he celebrado casi como si hubiésemos marcado un gol"

El sueño de la Copa del Rey

El Levante está haciendo una gran temporada y está a un partido de cumplir el sueño de jugar una final de Copa del Rey: "Meternos en una final de Copa sería un sueño: te mentiría si te dijese que no me he visualizado celebrándolo"

Su temporada está siendo tan buena que suena para estar en la Selección y recibir la llamada de Luis Enrique, aunque él no se lo imagina: "No, no cuento con ir a la Eurocopa; ir a una convocatoria de la Selección sería un premio"