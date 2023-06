Rodri Sánchez: "Sería un orgullo llevar el '17' de Joaquín"

La selección española avanza con paso firme en el Europeo sub 21 que se está celebrando en Rumanía y este sábado ha logrado su billete a cuartos de final tras derrotar a Croacia por 1-0. El próximo martes se jugará ante Ucrania ser primera o segunda de grupo.

Uno de los jugadores clave de la selección de Santi Denia es Rodri Sánchez. El futbolista del Betis ha crecido mucho en las últimas temporadas bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, ha terminado el curso siendo importante y ha llegado en la mejor de las formas a este torneo en el que se está convirtiendo en uno de los líderes de la rojita.

Ha sido nombrado MVP del partido en las dos victorias de España en el torneo ante Rumanía y Croacia y pone el ojo ya en el partido del próximo martes ante Ucrania. Aunque reconoce que lo importante es el equipo, también confiesa que "los premios individuales siempre son bonitos, estoy super feliz".

"La confianza y la regularidad es lo que hace a un jugador. Santi (Denia) y Luis (De la Fuente) me han dado mucha confianza y muchos galones. Es muy importante para un jugador sentirse importante y querido", responde Rodri al preguntarle por el papel de los entrenadores.

Es el '10' en la selección española y el '28' en el Betis, aunque la próxima temporada toca ya dar el salto al primer equipo como jugador de pleno derecho y elegir nuevo dorsal. Queda libre el histórico '17' de Joaquín tras su retirada, un número al que Rodri no tiene ningún tipo de miedo. "No es ninguna presión. Para mí sería un orgullo llevar el número de una leyenda. Si me lo ofrecen será mi primera opción", confiesa.