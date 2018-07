El Real Madrid acaba con la maldición italiana sin encajar ningún gol ante la Roma

29 años han pasado hasta que el Real Madrid ha conseguido eliminar a un equipo italiano en una ronda eliminatoria de Champions League. La última vez fue el 30 de septiembre de 1987 ante el Nápoles. En este transcurso de tiempo, el equipo merengue ha caído cuatro veces ante la Juventus, dos ante el AC Milan, una ante el Torino y una ante la Roma.

Los de Zinedine Zidane no sólo rompieron la 'maldición italiana' sino que lograron hacerlo con dos peculiaridades que no habían conseguido en toda su historia. Por primera vez ganaron los dos partidos del cruce a un equipo italiano. Y a esto hay que añadirle que siempre había encajado algún gol, a diferencia de este último emparejamiento con la Roma que no ha recibido ningún tanto.