La despedida de Santi Segurola a Luisfer Baranda

El periodista de Onda Cero Bilbao, Luis Fernando Baranda, ha fallecido este sábado en su domicilio en Bilbao a los 58 años de edad y todo el equipo de Radioestadio ha querido rendirle un sincero homenaje este domingo durante el programa en las ondas.

Tras la apertura de Edu García a las 15:00 horas y el minuto de silencio guardado en el Pabellón de Miribilla antes del Surne Bilbao - Barcelona de la Liga Endesa, Santi Segurola ha pasado por los micrófonos de Radioestadio para homenajear a su compañero.

"Me acabo de enterar de la muerte de Luisfer y estoy desolado. Tenía una gran relación con él, un tipo formidable, un periodista sin ínfulas, magnífico. Cuando me acercaba a Bilbao me reunía con él y teníamos largas charlas", ha explicado.

Segurola se ha despedido de su compañero y amigo mandando un abrazo a su familia. "Era un gran tipo y un gran periodista".