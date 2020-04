ex ciclista

El ex ciclista, Perico Delgado, asegura en Radioestadio, que el problema después del confinamiento "va a ser que el ciclismo arranque". Además, recuerda que ahora, la gente que no les vio competir en directo, "van a recuperar un ciclismo que no habían visto". Asimismo, apunta que con él "fue soñar y con Indurain fue levitar".