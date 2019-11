Pedro Casablanc: "De pequeño fui víctima de bullying por no gustarme el fútbol"

La serie habla de la cara B del fútbol, y ya se ha estrenado la segunda temporada en Movistar. Amaños de partidos, corrupción y apuestas ilegales son algunos de los temas sobre los que trata la serie, en la que el dinero, el poder y la política se entremezclan.

La historia se sitúa en León donde Mariano Hidalgo, interpretado por Robert Enríquez aspira a presidir el Club Deportivo Leonés, presidido por Pedro Casablanc en la primera temporada (Fernando Saldaña en la serie).

Pedro Casablanc y Abraham Sastrela nos cuentan la experiencia de rodar en estadios de Primera y Segunda División como el Calderón, el de Vallecas o en esta segunda temporada, el Metropolitano.

El actor y el guionista de 'Todo por el juego' analizan, además, la situación actual del fútbol donde muchos de sus protagonistas "superan la ficción". Para Abraham Sastrela ya quedan lejos "los esperpénticos años de Gil o Mendoza", y considera que el fútbol actual y todo lo que le rodea "se ha convertido en un circo".

Pedro Casablanc confiesa no ser "nada futbolero", lo que le llevó a tener problemas en su infancia. "Llegué a ser víctima de bullying en el colegio por no gustarme el fútbol. Si no jugabas al fútbol no eras un macho", comenta.