Munir, sobre la posibilidad de jugar con Marruecos: "No me han respondido nada"

ENTREVISTA EN RADIOESTADIO

Munir atiende a Radioestadio tras el empate entre Sevilla y Villarreal en el Estadio de La Cerámica. El delantero sevillista ha hablado de la vuelta de la competición y también de la opción de jugar con la selección de Marruecos: "De momento, no me han dicho nada y no sé nada del tema".