Mikel Izal: "El himno del centenario del Alavés es una carta de agradecimiento a los que inculcan la pasión por el equipo"

Este sábado se cumplen 100 años de la historia del Alavés y en Radioestadio hablamos con el cantante Mikel Izal, que ha tenido el honor de componer el himno del centenario 'Alta la frente'. Lo considera una "responsabilidad", un "vértigo muy agradable" y, sobre todo, un "privilegio poder ponerle melodía y letra al sentimiento de toda una provincia".

Cómo surgió la idea del himno

Izal explica que pretendía escribir una carta que pudiera ser leída en dos claves. Por un lado, al club y por otro, a las personas que te vinculan a ese club: "Aquellas personas que han inculcado la pasión por el equipo a los seguidores del Alavés. Ese padre y esa abuela, creo que de ahí viene esa pasión que tienen. Es una carta de agradecimiento a esas personas aparte de a la institución y al club".

Asegura que, además, Vitoria es una ciudad que está muy vinculada al deporte y únicamente necesitas unos días allí para darte cuenta: "La cantidad de verde que se respira, la cantidad de carriles bicis que hay, la forma que tienen de moverse, y todo eso ha calado".

¿Pueden llegar a sustituir a los himnos tradicionales los del centenario?

Sobre la opinión de algunas personas, que se enfadan cuando aparece un himno del centenario que puede llegar a desbancar al tradicional, Izal asegura que este tipo de himnos no tratan de desbancar al de toda la vida, sino de aportar más opciones: "No me parecería bien sustituir algo que lleva tantos años. Es como cuando se actualizan los escudos. El primigenio no lo borras, igual que tampoco hay que borrar el himno, pero está bien que convivan".

Asimismo, reconoce que le encantaría que su himno del centenario no sólo se quedase en 2021, sino que conviva con otros momentos bonitos del equipo: "No se trata de sustituir porque eso nunca va a pasar".