Marko Dmitrovic, portero del CD Leganés: "Estoy orgulloso de formar parte de este equipo"

Gonzalo Palafox entrevista en Radioestadio Sábado Noche a Marko Dmitrovic, portero del CD Leganés, tras el victorioso encuentro ante el Atlético de Madrid.

"Estoy orgulloso de formar parte de este equipo, (...) ha sido una victoria muy especial", ha señalado Dmitrovic, aunque el portero ha recordado que "hay que seguir trabajando, queda mucha Liga".

Este año, explica Dmitrovic, "hemos tenido suerte con los dos partidos" (en referencia al anterior encuentro ante el FC Barcelona), "pero todo va a caer en el olvido si no se sigue trabajando y mejorando". Por esta razón, el portero del CD Leganés insiste en que "hay que trasladar el mismo esfuerzo a otros partidos". Afirma que siempre "se intentará competir bien y sumar puntos".

Dmitrovic, quien se ha mostrado muy crítico analizando el resultado del partido ante el Atlético de Madrid, ha afirmado que desde que llegó al CD Leganés todo ha cambiado a mejor en lo que a su profesión respecta. "Quiero destacar que desde que he llegado al Leganés he vuelto a sentirme con mucha confianza, un portero valiente que sale a atrapar muchos centros (...). He vuelto a ser yo".