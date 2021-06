Joan Capdevila: "Luis Enrique está haciendo una gran labor y no se casa con nadie"

El campeón del mundo Joan Capdevila y Álvaro Merino, experto en organizaciones deportivas y docentes, nos presentan su libro 'Equipos con futuro. Lecciones de La Roja para mejorar organizaciones'.

El ex jugador de La Roja cuenta cómo vivieron aquella Eurocopa d 2008 y cómo gestionaron el éxito como grupo. "Nos damos cuenta ahora de lo que conseguimos. Fue muy difícil conseguirlo y en ese momento no éramos conscientes", apunta.

Además, Capdevila asegura que quien te hace conseguir el éxito "es el grupo" y el "grupo de esa generación fue muy grande".

Sobre Luis Enrique, Capdevila cree que "ha jugado a hacer grupo" y "está haciendo una gran labor porque no se casa con nadie". Por último recuerda que pase lo que pase en esta Eurocopa "solo va a ganar uno, los demás no la ganarán pero no por ello será un fracaso".