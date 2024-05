Gonzo: "Sufro bastante cuando juega el Celta"

El Celta no ha vivido una temporada fácil en el año de su centenario. Todo comenzaba con la llegada de Rafa Benítez y un nuevo himno, de C Tangana, que hacía presagiar un curso esperanzador. "El himno me gusta como pieza musical y lo que ha conseguido", afirma Gonzo en 'Radioestadio'.

El presentador de Salvados es aficionado del Celta de Vigo, como cuenta en el programa. "Sufro bastante cuando juega Celta. Lo exteriorizo, lo vivo, con todo lo que ello conlleva", asegura Gonzo, que también afirma que su padre es del Deportivo.

"Recuerdo la duda del Depor en casa y el Celta, que era lo que vivía en el colegio, y me pudo el celtismo. Soy de los que no se alegran con la desgracia del Deportivo", cuenta Gonzo, que por ello prefiere un derbi gallego en Primera: "Los mejores días de fútbol son los de Celta-Depor y Depor-Celta".

Lo que parecía un año bonito se convirtió en complicado con la racha de resultados con Rafa Benítez, su posterior destitución y la pelea ahora por salvarse. "El año del centenario ha sido, pero tiene un final muy bonito por lo que ha pasado ahora, sobre todo desde la llegada de Giráldez y el cambio de filosofía en la dirección del club, más acorde con los deseos e la afición".