Pepín Tre: "Espero que el confinamiento haya servido para reflexionar individualmente, socialmente tenemos débito de tonterías"

Un personaje tan peculiar como Pepín Tre, asegura haber pasado el confinamiento "encantado". La vocecilla de Pepín Tre, que cuando canta arrecia, asegura que porque se la lubrica "con aceite de motor", asegura que ha pasado un confinamiento agradable, con tiempo para pensar. También afirma que la mascarilla le favorece."He tenido tiempo para todo, además la actividad a veces te atonta, no te deja tiempo para la reflexión, para pensar un poco cómo es tu vida...", reflexiona.

"Confío en que aunque sea individualmente habrá seres humanos que se planteen la vida de otra manera, aunque socialmente no vaya a cambiar nada y hagamos las mismas tonterías de antes", asegura. "Tenemos un débito de tonterías de dos meses, así a que recuperar el tiempo perdido", bromea.

Durante el confinamiento, asegura además que ha pasado mucho tiempo con sus mascotas, la oruga canora y su perro "Jack, Jackelito, Jack Esperro". Lamenta que esta situación es una "faena para los conciertos y la música". "Yo no me puedo quejar, ni Alejandro Sanz, que no tendrá problema", espeta, "pero hay músicas que se ganan la vida malamaente, que para sacar seiscientos euros tienen que patearse la vida y ya ni eso". Lamenta que no haya una estructura que sirva para ayudar al músico popular: "Siempre hemos sido unos tarambanas, pero brindo por ellos y ojalá podamos ayudarlo en todo lo posible".