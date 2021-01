Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo': "Llevamos meses detrás del contrato de Messi y no nos arrepentimos del titular"

Esteban Urreiztieta señala que el contrato de Leo Messi con el Barcelona es "contrato más caro firmado jamás por un deportista", con unas cifras astronómicas que asciende a más de 500 millones de euros brutos a cobrar en cuatro temporadas (138 millones al año).

"El club se encuentra en una situación de quiebra técnica y el mayor coste que tiene es este contrato estratosférico", comenta el periodista que compara el salario de Messi con el de otro astro del fútbol: "Cristiano ganaba 20 millones de euros netos cuando se fue del Real Madrid".

"El contrato lo han manejado menos de 10 personas"

Sobre cómo se llevó a cabo la exclusiva, Esteban explica que llevaban varios meses detrás del contrato, "el Santo Grial", y revela que el documento "lo han manejado menos de una decena de personas".

"Con este contrato, Messi se garantiza cobrar más de 500 millones de euros sin mucho esfuerzo", comenta el periodista, que opina que tales cantidades "lastran al club" y suponen "un sometimiento del Barcelona a los intereses del jugador".

Urreiztieta también desvela que mañana en el diario seguirán "esbozando las claúsulas ocultas del contrato", y asegura no tener miedo a una posible demanda de Messi o del club: "No tememos la demanda. El documento lo han admitido tanto el equipo como el jugador, y los periodistas estamos sujetos al secreto profesional. Tenemos el derecho y el deber de no revelar nuestras fuentes y nunca nadie sabrá quién nos ha facilitado la información".

555.237.619 euros a cobrar en cuatro temporadas

Este domingo el diario 'El Mundo' desvelaba el último contrato que firmó Lionel Messi con el FC Barcelona. Las cantidades ascienden a 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas, entre la 2017/2018 y la actual, hasta su vencimiento el próximo 30 de junio. En esa cantidad entra su salario fijo, los derechos de imagen, primas millonarias, etc.

En la exclusiva, el periódico revela, además, que el contrato consta de dos primas: una de renovación y otra de "fidelidad". Una de 115.225.000 euros por aceptar renovar con el club y la otra, de 77.929.000 euros bajo el concepto de "fidelidad".