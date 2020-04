Doctor Salas: "Conciencémonos de que el confinamiento va a durar abril y mayo"

El doctor nos explica que se encuentra en una situación "de carrusel", como "en una montaña rusa", tras superar el coronavirus y estar 13 días aislado. Comenta que el cuerpo y la cabeza ya le empiezan "a funcionar" y relata cómo fue enterarse de la noticia y estar aislado sin poder ver a su familia.

"Los cuatro primeros días son muy jorobados, las horas se hacen eternas, pero a partir del quinto día todo mejora", afirma, y asegura que "es muy importante estar bien a nivel mental para salir de la enfermedad".

El doctor también nos recomienda estar tranquilos y no agobiarnos con el confinamiento porque "va para largo" y debemos concienciarnos de que "durará hasta en mayo". Salas señala, además, la importancia del confinamiento para reducir la carga vírica en caso de contagio. "El virus se multiplica geométricamente y si yo me contagio por tener contacto solo con una persona, la carga vírica no va a ser tan grande".

Por último el doctor Salas termina con una divertida reflexión: "tómate una cerveza porque aunque mañana tomes dos, la de hoy la has perdido".

