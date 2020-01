Ángel Villacampa Carras: "Sé que somos capaces de mirar a los ojos a cualquier equipo"

Entrenador del Athletic de Bilbao femenino

El técnico del Athletic de Bilbao femenino, Ángel Villacampa Carras, analiza en El transistor su derrota ante el Barcelona (0-3). Asegura que todavía no estaban preparados, pero explica que cada vez están consiguiendo más logros. Asimismo, agradece al público todo el apoyo que les han dado animándoles en los malos momentos del encuentro, "notaron que nos habíamos venido un poco abajo y el público volvió a conectarnos", por lo que asegura que tienen una deuda con ellos. Por otro lado, confirma que tienen "el objetivo de volver pronto y más preparados" y apunta "no me siento tan inferior, sé que somos capaces de mirar a los ojos a cualquier equipo".