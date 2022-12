Alberola Rojas, tras recuperarse de la operación: "En cualquier momento podemos no estar y hay que disfrutar de las cosas"

El árbitro de Primera División, Javier Alberola Rojas, ya se ha recuperado de la operación a la que fue sometido tras la obstrucción de dos venas en la zona de la clavícula. El pasado miércoles, Javier, junto al resto de los colegiados de LaLiga Santander, a excepción de los cuatro que están (o estaban) el Mundial de Qatar, superó las pruebas físicas a las que fueron sometidos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El colegiado cuenta en Radioestadio cómo ha vivido esta dura experiencia que le llevó a pasar por la UCI. "Un día sales a entrar y con la misma ropa que sales te llevan al hospital y no sabes qué va a ser de ti en un futuro, tanto en lo personal como en lo deportivo", explica.

La obstrucción de dos venas le produjo un trombo a la altura de la clavícula y el cuello por el que le tuvieron que operar de urgencia: "cuando ves la muerte de cerca percibes que solo tienes una vida para vivir".

Tras la operación, Javier ha estado entrenando para que su día a día "vuelva a ser lo más parecido antes" y ya se encuentra totalmente recuperado. Además, cuenta que durante este tiempo no ha desconectado del fútbol. "He visto mucho fútbol y he podido actuar en el VAR. Ahora, tras pasar las pruebas físicas, voy a poder volver al campo", comenta.

Por último, Alberola lanza una importante reflexión: "Le damos demasiadas vueltas a las cosas y en cualquier momento tu vida puede cambiar. En cualquier momento podemos no estar y hay que disfrutar de las cosas".