Yeremy Pino: "La grave lesión de rodilla que sufrí me ha hecho mejor profesional"

611 días separaban a Yeremy Pino del último gol que anotó, casi 2 años sin ver portería, todo condicionado por una grave lesión de ligamento cruzado que sufrió en noviembre de 2023 y que le mantuvo fuera de los terrenos de juego casi toda la temporada pasada. Hoy ha vuelto por la puerta grande ante el Mallorca y se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Ha sido un partido redondo".

"Después del primer gol teníamos que apretar y no conformarnos. Es uno de los partidos que más he disfrutado. Ha sido muy bonita esta vuelta", asegura. Yaremy valora su lesión como un aprendizaje: "Lo que he pasado vive en mi. La grave lesión de rodilla que sufrí me ha hecho mejor profesional", afirma.

Además, no ha ocultado que el objetivo del equipo es entrar en puestos Champions: "Nos estamos acercando a la plaza que nos interesa y poco a poco vamos a seguir luchando por el objetivo". Para conseguir llegar a esas plazas necesita sumar puntos y el próximo partido contra el Atlético de Madrid será el termómetro perfecto para medir al Villarreal de Marcelino: "Iremos a darlo todo allí y esperemos sacar algún punto".