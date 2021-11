William Nazco: "La erupción del volcán ha sido para los palmeros un mazazo, pero hay que aguantar moralmente"

Después de más de 40 días de erupción volcánica, sigue este drama en La Palma. Charlamos con William Nazco, presidente del Atlético El Paso, que nos explica que el futbol les ha servido para poder despejar la mente y celebrar aspectos positivos de la vida, por lo que siguen celebrando sus logros. Sin embargo, están siendo días muy tristes porque no sale el sol y el azufre y la ceniza se acumulan en el cielo. "Hoy ha sido uno de los días más oscuros y esto quita mucha alegría", apunta.

El volcán no cesa y se aprecia especialmente de forma sonora, ya que no deja de rugir y emitir ruidos muy fuertes. Nazco recalca que hay noches en las que el ruido te desvela y no se es capaz de dormir más". "Para los palmeros es un mazazo encima del cuerpo, pero hay que aguantar moralmente", añade.

Aun así, el presidente agradece toda la ayuda y el apoyo recibidas, tanto de Canarias como del resto de España: "No me da vergüenza reconocer que he llamado a la puerta de muchas personas, políticos y empresas para pedir ayuda porque lo necesitamos".