Toni Bou, tras ganar su Mundial 24: "Son muchos años y es difícil de explicar"

El piloto español Toni Bou (Montesa) sigue sumando títulos a su extraordinaria carrera deportiva y este sábado selló su trigésimo cuarto de campeón del mundo de trial, y el decimoséptimo en pista cubierta, al ganar en Madrid la sexta y penúltima cita del Mundial de X-Trial.

Para lograrlo, a Bou le bastó con alcanzar la final en el Madrid Arena, en la que después batió a los otros dos pilotos que llegaron a la misma: su compatriota y compañero de equipo Gabriel Marcelli y el británico Toby Martyn, también a lomos de una Montesa. "Ganar en Madrid ha sido muy emocionante. Somos un país de moteros cien por cien y es difícil darle el valor que esto tiene", señala Bou.

Con las redes, el aficionado está más cerca de su deporte: "Nos beneficia mucho al trial, nos ha ayudado mucho". Confiesa que "ahora vienen pilotos muy jóvenes que no les falta nivel", dice sobre seguir revalidando títulos. "Siempre un deportista quiere más y más, son muchos años y es difícil de explicar". Sobre lo que le queda confiesa que "es difícil de decir, depende de si hay lesiones. Cuando me rompí las vértebras hace unos años es la única vez que he pensado en la retirada".