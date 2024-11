El testimonio de Marta Peiró durante la Dana: "Estuve casi un día entero sin saber de mis padres"

La exjugadora del Valencia CF femenino, Marta Peiró, ha iniciado una campaña en redes sociales con el fin de recaudar fondos y ayudar a su familia y gente cercana de la población de Picaña. Este jueves se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos su situación: "No se como estoy, supongo que acorde a las circunstancias, bastante afectada".

"Actualmente vivo en Suiza por motivos de trabajo pero mis tíos, la hermana y el hermano de mi madre, viven en Picaña en la zona del barranco, la zona 0. Justamente donde se empezó a destrozar todo y donde se hizo el vídeo viral en el que el agua se llevaba un puente", explica. "Mi tía subió corriendo a la última planta de la casa de la vecina en cuanto vio que el agua ya llegaba al metro y medio. Mi tío estaba trabajando porque es camionero y tuvo que dejar el camión e irse a una gasolinera hasta que pudiera salvarse", asegura.

"Afortunadamente mi familia está bien pero la sensación de incógnita es una agonía que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Todo pasó el martes y hasta ayer miércoles por la tarde no pude contactar con mis padres y hasta la noche con mis tíos", asegura. "Me siento afortunada porque hablo de cosas que en algún momento tendrán solución", añade.

Marta quería ayudar a su familia a pesar de la distancia, por eso se le ocurrió usar las redes sociales: "He hecho esa iniciativa porque se que esto tiene solución, lo material, lo único que no tiene solución es la muerte". "No puedo dejar a mi familia tirada así, van a vivir en casa de mis padres. De momento va bien y este dinero es para mi familia y gente que conozco del pueblo, para que intenten volver a empezar su vida", afirma.