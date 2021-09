Tertulia: "El Real Madrid es una montaña rusa"

"Este Madrid es el de toda la vida, un equipo que no defiende y que ataca. Esto es el Real Madrid, una montaña rusa que algún día sale bien y otros no", opina Misterchip sobre la imagen del Real Madrid.

En general todos consideran que lo mejor ha sido el resultado pero Edu Pidal considera que con la segunda pare al final ha merecido el triunfo: "La primera parte fue horrorosa pero la segunda estuvo mejor y creo que a los puntos mereció ganar"

Y debatimos sobre el aspecto físico. Ancelotti parece no ser muy amante de las rotaciones lo que hace que el equipo pueda empezar a mostrar síntomas de agotamiento demasiado pronto: "Lo que me preocupa es el aspecto físico. Estamos a 15 de septiembre y ves jugadores que no pueden mucho", apunta Edu García. En ese sentido añade Misterchip que en el aspecto físico por mucho que afinen los equipos españoles no podrán alcanzar en ese aspecto a equipos como Chelsea o Bayern.

"He visto un Madrid imperfecto. En la primera parte no han podido contener al Inter en ningún aspecto. Estaban más fuertes, más rápidos, más atentos, no había ayudas", cree Santi Segurola. Pero cree que el Real Madrid se ha recuperado porque "es un equipo con más sabiduría". Y lanza un mensaje, "hay algo preocupante en el fútbol español. Ya no es referencia como modelo y hay que pensar cómo se puede volver a recuperar"

¿Qué nota merece el partido del Real Madrid?

Debatimos sobre la actuación del Real Madrid y la nota que merece. Entre los tertulianos las puntuaciones oscilan entere el 6 y el 7. Apunta Misterchip que ha sido un partido aseado y en un escenario en el que nunca había ganado con público y que eso hay que valorarlo. Se han medido al campeón de Italia pese a que haya perdido jugadores no deja de ser el campeón de Italia.

El expediente Joao Felix

Y hablamos del partido del Atlético de Madrid con una figura en el centro del debate, la de Joao Felix. Se pregunta la tertulia si igual no es tan buen futbolista como pensábamos porque ya es su tercera temporada y no ha demostrado lo que debería. "Correa es más futbolista que Joao Felix", asegura Misterchip. Sin embargo, apuntamos que en este Atlético hay veces que se tarda en ganarse el puesto como le pasó al propio Correa, a Griezmann en su día o a Marcos Llorente.