Schuster: "La actitud de Mbappé no me ilusionó"

Bernd Schuster analiza la victoria del Real Madrid ante el Inter y explica por qué cree que Hazard ha calentado tanto tiempo y no ha salido finalmente al campo: "A veces mandamos calentar a un jugador pensando en una situación en concreto que luego igual no se produce, por eso igual no ha salido al final Hazard después de calentar tanto.

"Es el mismo Real Madrid de otros años. Atrás tiene los problemas de siempre, los que tenían con Ramos y Varane o los que tienen con Alaba y Militao", asegura el analista de Radioestadio Noche.

Sobre el fichaje frustrado de Mbappé por el Real Madrid piensa que al jugador le faltó dejar clara su postura: "La actitud de Mbappé no me ilusionó. Cuando un jugador quiere venir, termina viniendo y eso es lo que no hizo Mbappé. Yo tenía claro que se iba a quedar en París."

En cuanto a la vuelta de Griezmann al Atlético opina que lo va a hacer bien y que en unos partidos la afición volverá a tratarle como siempre: "Creo que en dos o tres partidos Griezmann va a ser tratado como siempre. Esto ha pasado muchas veces en el fútbol"

"No me sorprendió. El Bayern es de los grandes de Europa y me esperaba tanto el resultado como el dominio. Ha demostrado al Barcelona dónde está. Esto va a durar un tiempo. Para la Champions están muy lejos de los favoritos. Tienen que hacer un equipo nuevo y quitarse la sombra Messi", asegura sobre la debacle del Barcelona ante el Bayern.

Y tras la salida de Messi tiene su candidato para ser el mejor jugador de LaLiga: "El jugador estrella de La Liga puede ser Benzemá. No sé si Griezmann podrá hacer algo este año. Se nos han ido las grandes estrellas pero hemos disfrutado muchos años con ellos"