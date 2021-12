Tertulia: "Xavi no va a cambiar a Piqué, al menos mientras rinda bien"

Arrancamos la tertulia con la entrevista a Piqué en El Hormiguero en el que ha hablado sobre las supuestas normas que Xavi ha puesto en el Barça específicamente para él. Gerard recalca que él "es como es" y no lo va a cambiar nadie, ya que todos saben como es. "Xavi no lo va a cambiar, como mucho a gestionar. Sabe lo del golf y el patinete pero no se va a meter, al menos mientras rinda bien".

Mientras, para Alexis, Piqué tiene "grandes capacidades intelectuales" y eso no lo tienen todos, por ello verlo en tantos ámbitos empresariales "parece raro aunque no debería ser". "Otros prefieren jugar a la Play, pero él no. Además, Piqué ha sido el mejor central del Barça desde que se fue Pujol. "El problema es que no estamos acostumbrados a futbolistas tan polifacéticos como Piqué", añade.

Otra de las noticias del Balón de Oro fue que Casillas se manifestó en Twitter en contra de que lo hubiera ganado Messi. Sobre esto, Alfredo explica que "ha quedado retratado con estas declaraciones".