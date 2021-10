Tertulia: "¿Para qué hacen campaña por Benzemá si las votaciones están cerradas?"

LEER MÁS Rafa Nadal pide el Balón de Oro para Benzema

Ancelotti le ha lanzado un mensaje a Hazard asegurando que ahora mismo prefiere a Vinicius. Roberto Gómez cree que tiene que potenciarle: "La misión de un entrenador es optimizar y mejorar a Hazard para que pueda ser titular. Queda muy bien decir lo que ha dicho. En Bélgica está jugando muy bien"

"Creo que le estás confundiendo con su hermano", le replica Fernando Burgos.

Cayetano Ros considera que ahora mismo no hay comparación: "Vinicius es un avión comparado con Hazard. No es un problema de motivación ni de profesionalidad. Es un tema de que no puede estar al nivel físico". A eso responde Roberto Gómez que "entonces tiene trabajo Pintus".

Hugo Condés recuerda a Kaká, un caso muy parecido en su opinión al de Hazard. "Una calidad enorme, pero a nivel físico no puede rendir como le gustaría y eso le lastra".

Y en Twitter, Rafa Nadal ha pedido el balón de oro para Karim Benzemá. "Me parece mal hacer una campaña", defiende Cayetano Ros. "Pero tú has hecho exactamente lo mismo", asegura Misterchip que especifica que él le daría el galardón a Jorginho: "Jugador importante en los dos equipos que ha ganado títulos, lo merece".

Fernando Burgos apunta que va a haber más madridistas de pedigrí que van a pedir el Balón de Oro para Benzemá. Pero hay que recordar que las votaciones ya están cerradas. "¿Para qué se está haciendo esta campaña con madridistas de pedigrí apoyando a Benzema cuando las votaciones están cerradas...para decir que ha sido una injusticia si no lo gana?", apunta Alfredo Martínez

Y debatimos sobre el Barcelona que visita el estadio de Vallecas en un momento de mucha necesidad. "Tengo muchas dudas de que el Barça se meta entre los cuatro primeros de LaLiga", apunta Cayetano Ros. Y hablamos sobre el desagradable episodio de Koeman tras la salida del clásico ¿Hay un problema con los aficionados tras la vuelta a los estadios?