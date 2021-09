Tertulia: Koeman tocado y casi hundido. Y ahora, ¿Xavi, Robert Martínez...?

En la tertulia de Radioestadio Noche debatimos sobre la situación del Barcelona y el posible sustituto de Koeman. El director de Radioestadio Edu García hace una reflexión sobre el presidente: "De Laporta me pega que pregunte a los jugadores ¿Me cargo ya a Koeman? A los pesos pesados del vestuario. Hoy no ha hablado Laporta porque sabe que no iba a ser creíble. Koeman en los últimos partidos creo que está haciendo dejación de funciones. Sus planteamientos no tienen ni pie ni cabeza. Y no quiere decir que tenga toda la culpa pero hace cosas a propósito. En cuanto al sustituto: "Si soy Robert Martínez y me llama el Barça diría ¿Tan mal me queréis?

Látigo Serrano cree "que Koeman salga a decir que en la Champions no hay opciones es un suicidio. ¿Es verdad? Probablemente, pero no lo puede decir más. Alargar su estancia en el Barcelona es contraproducente. Por muy mal que lo haga Xavi ya no va a ser el culpable de lo que pase. La realidad es que a este equipo le quitas a Ter Stegen, Araújo y Memphis y pelea por la permanencia". Ve a Xavi como su sucesor: "Laporta necesita un escudo y si con alguien se va a tener paciencia es con Xavi. Y bromea, yo ahora mismo jugaría un clásico todos los días"

Alfredo Martínez opina que "el Barcelona se hace mucho daño a sí mismo. Koeman está harto de luchar contra viento y marea y se le ve muy desgastado. No dudéis que si Laporta tuviera un sustituto cerrado ya estaría aquí. Mucha gente cree que los capitanes son parte del problema. Si viniera Xavi ahí tendría un frente muy importante. Es muy arriesgado que Xavi cogiera ahora el equipo". Sobre el banquillo: "Yo no quemaría a Xavi e iría a por Robert Martínez. Luis Enrique no dejaría tirada a la selección nunca"

Cayetano Ros ve claro que los jugadores dejan de respaldar a Koeman tras sus declaraciones: "Piqué y Sergi Roberto se alinean en la línea de la junta directiva y dejan muy tocado a Koeman, pero me gustaría defender lo que ha hecho Koeman con los jóvenes. Está pagando la pésima gestión del club. Se habla mucho de las bajas, pero Dembelé nunca ha terminado de ser decisivo, Ansu lleva un año fuera, Agüero ni ha debutado".

Santi Segurola cree que el problema es profundo: "Lo del otro día fue peor. Hoy al menos la alineación tenía sentido, un 4-3-3 que es lo que espera del Barcelona. Pero este club está envenenado y viene de lejos. Está en una situación crítica. Tiene que haber sobre todo una dirección, no se puede seguir en esta línea. Laporta tiene que decidir hacia dónde va el Barça. Si a Laporta no le gustaba Koeman tenía que haberle echado en junio". En cuanto al inquilino del banquillo, matiza que es imposible pero que solo un número uno podría afrontar con tranquilidad el reto: "El Barça necesita a un entrenador indiscutible, ahora solo sería Guardiola, Klopp o Flick"