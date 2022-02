Tertulia: Caso Dembelé ¿Aprovecharle o mandarle a la grada?

Alfredo Martínez informa que hay varias postura en el Barcelona en cuanto a la situación de Dembelé: "El presidente no es partidario de que juegue Dembelé e incluso no descarta negociar una carta de libertad. Hay gente en al directica que cree que debería utilizarlo. Mateu Alemany dejó claro que no. Xavi es más partidario de utilizarlo. Mi sensación es que el club lo va a dejar en mano de Xavi".

Ortego considera que es un activo del club y por tanto hay que aprovecharlo: "Yo lo utilizaba tal y como está el panorama. El club necesita a sus mejores jugadores para entrar en Champions y ganar la Europa League. Ya que le pago, lo utilizo". Alfredo subraya que su el francés juega, hay personas que van a quedar señaladas: "Si Dembelé vuelve a jugar la credibilidad de Mateu quedaría en entredicho, el que quiera se lo recordará". "Con lo que está haciendo en el club y los malabarismos no creo que algo así le pase mucha factura", responde Ortego.

"Xavi no quiere un lunar en su carrera castigando a un jugador por no haber renovado. Hay muchos jugadores que no han renovado y siguen jugando. Pero con el historial de este jugador ¿Se va a entregar jugándose un contrato?", se pregunta Albert Masnou.

Y más asuntos en el debate. Benzemá llega justo al partido de Copa ante el Athletic ¿Qué pasará con el francés? Además, los internacionales brasileños llegarán pocas horas antes del partido.