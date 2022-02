Carvajal, sobre Mbappé: "Podría ser que en un futuro vistiese nuestra camiseta pero ahora solo pensamos en cubrirle bien"

LEER MÁS Aubameyang atado: firmará libre

El Real Madrid no se ha movido en el merado de invierno y no ha hecho ni acercamientos, para Carvajal es síntoma de que se han hecho bien las cosas: "El club está tranquilo, tenemos una plantilla muy competitiva y competente y por eso estamos tranquilos en ese sentido".

El lateral se contagió del coronavirus en Arabia Saudí tras la semifinal de Supercopa ante el Barcelona, nos cuenta cómo se encuentra: "Secuelas no tengo. Pero lo pasé con síntomas y estuve unos días pachucho. Me costó los primeros entrenamientos pero es normal y el que haya tenido síntomas se sentirá identificado".

"Después de la semifinal me encontraba débil. Al día siguiente di positivo y tampoco podía hacer otra cosa. Tocaba animar al grupo desde el whatsapp y apoyar de otra manera. Gracias a Dios esta cepa no parece tan letal y se ha pasado como una gripe", añade.

Sus problemas con las lesiones

Y más allá del Covid, las últimas temporadas atraviesa muchos problemas físicos. Algo en lo que trabaja mucho para que desaparezcan: "Si supiera la tecla por la que sufro estos problemas físicos, estaría pulsándola toda lo noche. Trato de cerrar todas las puertas posibles para que no me vuelva a pasar y en es camino estoy".

"Te cambia el carácter, sí. Estoy más irascible. El deportista que ama su deporte cuando no lo puede hacer es complicado. Cuando enlazas un periodo de tiempo que no salen las cosas te frustras pero hay que ser optimista porque la cabeza es mucho. La manera de ver las cosas le puede quitar estrés al cuerpo", comenta al respecto.

Con los años, es capaz de encajar mejor las críticas y tomarlas como algo par mejorar: "Uno sabe cuando juega bien y cuando mal. No vale sentirse el mejor del mundo cuando las cosas salen bien o hundirse cuando no. Hay que tener un equilibrio".

"Me gustaría que Ramos jugara contra nosotros"

Otro que atraviesa un mal momento con las lesiones es Sergio Ramos: "Me siento identificado con lo que le está pasando. Sé como es. Es difícil pasar por lo mismo sin tener respuesta. Sergio es un luchador nato y va a volver a la normalidad de estar bien. Se lo merece, es un profesional como la copa de un pino. Me encantaría que jugara contra nosotros, pero que no tenga su día (se ríe)".

Queda poco para ese partido ante el PSG pero no quiere mirar más allá del duelo de Copa ante el Athletic"Es una fecha importante pero el partido más importante es el del jueves ante el Athletic. Es una final y así lo vamos a afrontar. Queremos ganar todas las competiciones"

Mbappé, muy cerca del Real Madrid

Pronto le tocará cubrir a Mbappé, uno de los mejores del mundo que puede ser su compañero en poco tiempo: "Mbappé lleva sonando muchos años para nuestro equipo. Parece que acaba contrato y podría vestir nuestra camiseta. Pero es jugador del PSG que es nuestro rival, así que el único pensamiento es cubrirle bien"

Le preguntamos si Ancelotti es tan conciliador y amable en el vestuario como en público: "Sí rotundo. Es transparente cien por cien. Muy amable y educado. Tiene que tomar decisiones y no pueden ser idílicas para todos. Pero intenta que todos tengan sus oportunidades"

"Vini ya dijo que los goles acabarían llegando. Ha entrenado mucho la definición y se está viendo. Es más resolutivo que solo driblar y ahí está la clave", comenta sobre su compañero.

¿Qué opina de dejar a un jugador que no renueva en la grada?

"Decisiones de cada club, no sabría decirte. Es la relación del club con el jugador, si están a malas entiendo que puede ser un castigo. Si el jugador decide no renovar no creo que haya problema en que ayude al equipo hasta que termine el contrato. Lo hemos visto con Alaba que ayudó al Bayern hasta el final de su contrato"

La exigencia del calendario

"A nivel profesional el Mundial es algo muy ilusionante y que me fascina. Habrá tiempo de pensarlo. Ahora quiero seguir levantando títulos con el Real Madrid. Creo que es el momento", señala sobre esa cita de Catar pero no oculta que el calendario es demasiado exigente y se opone frontalmente a un mundial cada dos años: "El calendario no frena y no deja tiempo para estar en casa. Llegas tarde de un viaje, si ganamos al Athletic tendremos cinco partidos en doce días. Los jugadores tratamos de hacer ver que es excesivo. Hemos visto el caso de Toni Kroos que ha dejado su Selección. Con el Mundial cada dos años no estamos de acuerdo ningún jugador".