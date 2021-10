Sergi Darder confiesa sus peores momentos: "Toqué fondo y lo pasé realmente mal"

El mediocentro del Espanyol Sergi Darder se ha abierto en Radioestadio Noche confesando sus malos momentos especialmente en el año del descenso. Unos tiempos que por suerte ya han quedado atrás: "He pasado por momentos buenos y malos y ahora estoy disfrutando más que nunca. Futbolísticamente mejor o peor pero estoy disfrutando". Cree que al final compensa porque está cumpliendo su sueño de niño: "Poder ser futbolista es positivo. Cuando me marché de casa con 13 años a Barcelona soñaba con debutar en primera no con estar diez años. Uno siempre quiere más pero se valora menos lo que ha costado. Cuando lo consigues se te olvida un poco lo que ha costado"

"Si mi hijo quisiera ser futbolista le diría que se lo pensara bien. Está claro que es la mejor profesión del mundo pero hay otras muchas cosas. Lo peor? Diría que las lesiones, por suerte no he tenido nada grave pero es lo peor. El descenso también, fue muy difícil", reflexiona

Recuerda esa dura etapa: "Pasé momentos difíciles pero no soy nadie para dar pena. El año del descenso fue psicológicamente muy duro. Pero he sabido salir de ello y ahora puedo disfrutar y estoy en un momento muy bueno. Hay gente que la vida personal le lleva a jugar mal. A mí fue al revés, el fútbol me hizo estar mal en todo. Daba todo lo que tenía y lo que tenía era nada. Sabía que lo estaba haciendo mal y lo preocupante es que lo estaba dando todo. No servía y fue duro reconocerlo y aceptarlo. Tenía todo para ser feliz pero no lo era. Fue cuando dije que tenía que serlo. Tenía 25 años y no quería que con lo que me costó llegar a primera tener esas sensaciones. Toqué fondo y lo pasé realmente mal".

Una persona importante en superar aquello fue su actual técnico: "Vicente Moreno tuvo mucha importancia en mi recuperación. Fue el que me dijo que no me preocupara que iba a estar bien, me ayudó a buscar ayuda externa y fue uno de los culpables de que todo fuera tan rápido". Y sobre si cree que puede a pasar por lo mismo, piensa que su mentalidad ha cambiado: "El miedo a fallar a la gente existirá siempre. Pero no pienso en ello y antes lo pensaba a diario. Disfruto del momento y no pienso en lo malo que puede venir"

"Si el Real Madrid está como el día del Mallorca es muy difícil de ganar. Pero hemos demostrado que a nuestro nivel podemos competir con cualquiera y sacar un buen resultado. Benzemá ha estado muchos años a la sombra de Cristiano, es un espectáculo. Ahora se le valora más por los goles. Pero su trabajo ha sido increíble los últimos años", asegura sobre su rival de esta jornada.