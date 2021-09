Abel Ruiz: "No me ha sorprendido la convocatoria de Gavi"

Abel Ruiz nos cuenta cómo es su estancia en Portugal: "Llevo tres o cuatro días parado y por precaución hoy no he jugado. Cuando es tarde después de un partido cuesta mucho dormir, hoy espero que menos". "Estoy muy agradecido al club y es una ciudad muy bonita"

Hoy estaba atento a la convocatoria de Luis Enrique por si repetía: "Estaba pendiente a las listas. Estaba entrenando y en cuanto ha terminado he ido a mirarlo. Era una opción. La absoluta es el más alto nivel y está claro que todo el mundo quiere ir. La sub 21 tiene una grandísima generación y creo que podemos hacer cosas muy grandes en la próxima Eurocopa"

El delantero cree que la convocatoria de Gavi es merecida y conoce bien al mediocentro: "No me ha sorprendido que Gavi esté en la Selección. Ha demostrado que tiene nivel y ha hecho grandes partidos en el Barcelona. Con Gavi coincidí mucho en la Masía. La experiencia se gana con estas oportunidades, Luis Enrique ha considerado que tiene el nivel. Tiene mucho carácter y no va a tener miedo incluso si es titular. Desde chiquitito tenía un carácter especial. Era un fiera y parecía el entrenador y te hablo de cuando tenía 14 años, está preparadísimo".

Sobre la derrota del Barcelona ante el Benfica asegura que "ya dije que el Benfica no iba a tener miedo, jugó atrevido a presionar, como aquí en la liga portuguesa y le salió bien". Ve al Barcelona en un momento de crecimiento porque han entrado muchos jóvenes que poco a poco irán creciendo.