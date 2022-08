Scariolo sobre Lorenzo Brown: "No le quita el puesto a nadie porque ninguno estaba preparado, ni de lejos, para el puesto de base de la Selección"

La Selección española de baloncesto debuta en el Campeonato de Europa contra Bulgaria en Georgia. El seleccionador Scariolo nos transmite sus sensaciones en Radioestadio noche antes de este primer encuentro. Hay siete jugadores de los que son convocados a las ventanas.

"Hay mucha curiosidad para ver cómo van a responder estos jugadores ante un reto que no han hecho nunca. Colectivamente el objetivo es hacer algo que hemos hecho siempre, dar imagen de un equipo cohesionado que juega en equipo", señala Sergio Scariolo que recalca el momento en el que está el combinado nacional: "Hay que competir y dar la cara. La competición te da lo que te mereces. Hay que concentrar lo esfuerzos en superar la primera fase que no es fácil. No tenemos tanta superioridad ante varios equipos, y ninguna ante otros. No pondría objetivo clasificatorio, porque el cruce es mortal".

Reconoce que con la cantidad de cambios que hay en la plantilla ha habido que cambiar: "Hemos tenido que hacer ajustes y correcciones en nuestra forma de jugar. En la realidad te tienes que dar cuenta que los jugadores son los que son y te pueden dar lo que te pueden dar". No está finalmente Juan Núñez: "Juan Núñez vino prácticamente como invitado igual que Alderete. En los primeros días hablamos de que igual debutaba o no. Ha seguido hasta el final porque hemos querido darle más experiencia". Y hace una reflexión al respecto: "La norma de España del derecho de tanteo está obsoleta. Se puso hace más de 30 años y está fuera de lugar porque intenta mal copiar la norma de los agentes libres de NBA pero en una situación completamente diferente".

"Rudy me ha sorprendido en muchas cosas. Subir el umbral de aguantar el ritmo de entrenamientos. Lidera con el ejemplo. En el interés que ha puesto en la preparación de los partidos. Y finalmente, se ha dado cuenta que es el único jugador que ha pisado los pisos de arriba internacionalmente y ha animado al resto y reprochado cuando tocaba, porque tiene el respeto de todos", señala sobre el capitán.

Y destaca la actitud de Lorenzo Brown en su primera aventura con España: "Ha entrado con una humildad, educación, respeto y admiración tremendos. Ha estado en NBA y parecía un Junior. También en el juego con un altruismo casi exagerado. No ha quitado el puesto a nadie porque no había nadie capacitado para el puesto titular de base de la Selección".