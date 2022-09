Rudy Fernández, emocionado: "No tener a mi padre me ha hecho madurar y crecer mucho"

El Eurobasket 2022 ha supuesto un antes y un después en la carrera de Rudy Fernández, que se ha colgado la medalla de oro y se ha convertido, junto a Pau Gasol, en el jugador con más metales en la historia del baloncesto masculino español, con 11, seis de las cuales han sido en campeonatos de Europa.

El jugador del Real Madrid ha sido el capitán y líder espiritual del equipo de Sergio Scariolo y a sus 37 años ha logrado una de las medallas más inesperadas en toda su carrera internacional, que comenzó allá por 2004. Desde entonces, Rudy Fernández ha ganado 11 medallas, las mismas que Pau Gasol, el techo en el baloncesto masculino, aunque todavía tendría por encima a Laia Palau, que se subió a un podio en campeonatos internacionales en 12 ocasiones.

"No tengo palabras para este grupo...esto es algo increíble, no puedo describir lo que siento ahora mismo", señalaba los medios tras el encuentro. Y se ha emocionado al recordar a su padre: "Ha sido un año muy duro en lo personal...el no tener a mi padre aquí me ha hecho crecer y madurar muchísimo".

"Este grupo me lo ha puesto muy fácil", finaliza.