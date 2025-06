Rubi, sobre la ausencia de Luis Suárez en el playoff: "La eliminatoria la condicionan desde el inicio"

En este tramo final de temporada cuatro equipos disputan los partidos más importantes del campeonato en Segunda División con la ilusión y la exigencia de conseguir el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El Almería ha sido uno de estos equipos pero ha caído eliminado en las semifinales frente al Real Oviedo.

Con una eliminatoria igualada, al Almería le ha perjudicado no tener al que posiblemente sea su jugador más diferencial, Luis Suárez, que fue convocado con la selección colombiana que se jugaba la clasificación para el próximo Mundial. Este hecho ha provocado el enfado en el técnico almeriense y en la entidad porque puede significar la "adulteración" de la competición.

"Que el momento no era durante la eliminatoria lo tenía claro, pero desde el principio que nos llegó la situación de Luis Suárez tienes una sensación de injusticia, de rabia. A partir de ahí todos sabemos que puede pasar de todo pero no luchamos con las mismas condiciones. En el momento que pasó lo pasamos mal aquel día pero después no hablamos más de eso para intentar competir bien", explica.

"Nosotros hablamos con Luis de como afrontar los playoffs, en ningún momento pensábamos que le iban a llamar de Colombia. La eliminatoria la condicionan desde el inicio con esta decisión. No tiene sentido que no juegue los partidos más importantes del año pero la normativa lo dice así", analiza.

La pasada semana Javier Tebas, presidente de la liga, hablaba en Radioestadio Noche de la importancia de que se jugara ahora el playoff de ascenso a Primera para los derechos televisivos y el aumento de audiencia: "Está primando meramente un tema económico que repercute a toda la Segunda División pero que perjudica a unos cuantos".