Rexach recuerda a Johan Neeskens: "Su nombre era el más coreado porque se hacía querer"

Hoy hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Johan Neeskens a los 73 años, un histórico del fútbol holandés que revolucionó el Barcelona de los años 70 junto a Johan Cruyff. Su compañero de vestuario en aquel entonces, Charly Rexach, ha querido recordarlo en Radioestadio Noche: "Estoy asimilándolo. Cuando me he enterado pensaba que no podía ser él".

"En un momento repasas toda la vida de este jugador. Cuando llegó Cruyff iba a su habitación para hablar un poco de español con él y después lo hice con Neeskens", cuenta. La relación entre Neeskens y Rexach era muy estrecha: "Compartí con él 5 años la habitación en las concentraciones y vivíamos en la misma calle. No me lo podía creer. Ha sido un impacto muy fuerte".

Sobre su paso por el Barça y como futbolista lo recuerda como un referente: "No hay entrenador en el mundo que no quisiera a Neeskens. Era Neeskens y diez más. Era un tío que daba todo en el campo, rápido, muy completo. Su nombre era el más coreado porque se hacía querer".