Almudena Cid: "¿Cómo es posible que los deportistas olímpicos no estemos dados de alta en la Seguridad Social?"

Almudena Cid es una de las mejores deportistas españolas. Dedicada en cuerpo y alma a la gimnasia rítmica, ha sido la única gimnasta en disputar cuatro finales olímpicas consecutivas: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Desde su retirada en agosto de 2008, no ha dejado de estar pegada al tapiz, de una forma u otra.

Hoy, Almudena se ha acercado a los micrófonos de Onda Cero para dar voz a una iniciativa sobre la que lleva trabajando tiempo, mediante la que busca conseguir que todos los deportistas de élite tengan acceso a una jubilación digna. Porque sí, por muy raro que parezca, los años de mayor esfuerzo para estas personas no cotizan en la Seguridad Social.

"El movimiento nace en un congreso de salud mental donde empecé a exponer junto con otros compañeros esa soledad, abandono e incomprensión que se sienten en una retirada", explica Cid. Recuerda que una amiga suya, que también había sido olímpica, le dijo: "Solo tú, alguien con voz, es a quien escucharían que los años del alto rendimiento y el alto nivel deberían estar cotizados".

Una cotización deseada

Según cuenta Cid, "todo deportista de alto nivel está considerado amateur. Nosotros recibimos una beca, que no es una cotización porque no tenemos un empleador", explica. "No hay un sueldo como tal, es una beca. En el momento que tú no cotizas en la Seguridad Social y es una simple beca, cuando te retiras no tienes ni paro".

Esta problemática, más allá de afectar económicamente a los deportistas, también puede llegar a afectar a la salud mental. "Es algo que provoca que muchos deportistas no se retiren donde quieren (...) Una de las cosas que afectan enormemente al deportista es mirar a su historial de vida laboral y que los años de mayor dolor y mayor esfuerzo no aparezcan en ningún sitio".

"¿Cómo puede ser que no estemos dados de alta en la Seguridad Social? ¿Cómo puede ser? Los primeros sorprendidos somos los propios deportistas, que no éramos conscientes de que esto nos pertenecía", afirma. "Ahora ha habido un despertar y gracias a que se ha creado este movimiento, todos los deportes se están uniendo y las federaciones están concienciadas, por lo que creemos que vamos por muy buen camino".